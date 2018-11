Eesti korteriühistu juhi koolitusest saab Ukraina ühistujuhtide täiendõppe alus

Tegemist on arengukoostöö projektiga «Eluasemevaldkonna reformide toetamine Ukrainas», millega liit tänavu augustis alustas. Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla ja juhatuse liige Urmas Mardi osalevad täna Kiievis toimuval töökohtumisel, kus arutatakse Ukraina eluasemevaldkonna ees seisvaid väljakutseid ning lepitakse kokku edasises ühises tegevuskavas. EKÜL projektipartneriteks Ukrainas on organisatsioonid Expert Interbranch Association of Ukraine ja State Fund for Support of Youth Housing Construction.