IKEA tuleb: ülimenukas mööblipoodide kett otsib Eestisse esimesi töötajaid

Vähem kui kuu aega tagasi kirjutasime sellest, et IKEA on kokku pannud esimese eestikeelse kataloogi . Nüüd on tehtud veel üks paljutõotav samm: IKEA otsib tööportaali CV.EE kaudu oma ridadesse sotsiaalmeedia spetsialisti Eestis.

Töökoha asukohaks on kuulutuses märgitud Eesti ja Läti, mis võiks ju anda alust kahtlusteks, kas töötajat ikka eeskätt Eestisse vaja on, kuid nõudmiste all on mainitud, et kandideerija peab esimese keelena rääkima eesti keelt. Kuid ka inglise keelt peab valdama laitmatult.