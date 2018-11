Fotod: kolm silmatorkavalt hästi renoveeritud korterit nõukaaegses paneelmajas

1982. aastal ehitatud majas asuv korter on aasta tagasi korralikult renoveeritud. Köögis ainulaadne käsitöömööbel, põrandatel tammeparkett. Korteri valgustus on eriprojekti järgi lahendatud.

Sütiste teel asuv üheksanda korruse korter on kvaliteetseid materjale kasutades põhjalikult renoveeritud. Tegemist on üsna klassikalise sisustusega ilusa koduga.

Kalda teel asuv kahetoaline korter on renoveeritud nii osavalt, et siin on väga lihtne unustada, et tegu on paneelmaja korteriga. Kodu on kaasaegne, soe ja hubane.