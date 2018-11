Kolm üllatavat asja, mida kinnisvara müües võimalikule ostjale kindlasti näidata ei tohi

Päevselge on, et kui kinnisvarahuviline su kodu vaatama tuleb, peab see olema puhas ja korras, sest räpasus mõjub eemaletõukavalt ega luba näha segaduse taga peituvat potentsiaali, vahendab Fox News. Kuid on veel tegureid, mis ostjaid eemale peletavad.

Igasugu kollektsioonid

Sinu portselannukud ja klounikogud võivad sulle endale tunduda imelised, lõbusad või lihtsalt kulda väärt, kuid potentsiaalse ostja peletavad need eemale.

Igasugune kogumine tekitab paljudes inimestes paraku ebameeldivad seoseid ja kahtlusi, et kodu juures on tõenäoliselt veel midagi kummalist, mida sa võib-olla nii julgel ei esitle kui oma kummalist kogu. «Inimesed kipuvad sedasorti asju kartma. Mida veidramaid asju kogutakse, seda suuremat hirmu see inimestes tekitab,» ütleb maakler Marie Bromberg.

Seepärast tuleks oma kogud enne kodu näitamist kokku pakkida ja silma alt ära panna. Muidu võib kodu müügiaeg väga pikaks venida.

Perefotod

See küll ostjaid ei hirmuta, aga mõjub siiski ebamugavalt. «Miskipärast ei taha mitte keegi uskuda, et seintele riputatud ja kapi peale paigutatud perefotod kuidagi kodu müügivõimalusi pärsivad, aga tasub eksperte kuulata - see on tõsi,» ütleb Bromberg.

Sinu mehe, naise, laste, vanemate, vanavanemate ja parimate sõprade silme all on võõral inimesel raske pakutavat enda koduks mõelda. See pole kuigi ratsionaalne, aga alateadlikult häirib see inimesi väga.

Targem on fotod vähemasti kodu näitamise hetkeks ära korjata ja peitu panna. Kui väga tahad, võid need pärast uuesti oma kohtadele tagasi panna ja taas eemaldada, kui järgmisel korral kodu näitama hakkad.

Erinevad lõhnad

Sellesse usuvad inimesed samuti väga vähe. Aga kui sinu kodu lõhnab ülevaatamise hetkel äsjapraetud sibula järele või haiseb suitsuselt, paneb see võimalikke ostjaid muretsema: pole ju teada, kui tugevalt see lõhn su kodu seintesse imbunud on ja kas sellest saab lahti, kui sa välja kolid.

«Lõhnadest võib olla väga raske vabaneda. Kui inimesel on harjumus toas suitsetada, on suitsuhais väga sageli imbunud seintesse ja lagedesse ning aidata ei pruugi isegi ülevärvimine,» ütleb Bromberg.