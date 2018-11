Koduomanikud jätavad tihti tegemata kõige praktilisema ja vajalikuma remonditöö

Nimelt usuvad paljud majaomanikud, et pööningu soojustamine on üks selline kuluartikkel, mille võib tegemist vajavate tööde nimekirjast muretult maha tõmmata. Ega selle töö tegemata jätmisel ses suhtes tõesti midagi ei juhtu, et maja sellest ei lagune. Aga rahakotile hakkab see väga tugevalt mõjuma, kirjutab Realtor.

Nimelt tõuseb soe õhk küttes üles ja kui pööning on soojustamata, hajub soe õhk läbi pööningu põranda tubadest minema ja tulemuseks on tarvidus rohkem kütta. Mida rohkem aga kütta, seda suuremad on küttekulud ja kokkuvõttes ei anna pööningu soojustamata jätmine mitte mingit säästu, sest see raha kulub küttearvete tasumiseks ära nagunii.

Silmas tasub pidada ka seda, et kui peaksid kodu müüa tahtma, siis kinnisvara hindamisel on soojustatud pööning päris kõva argument, mis väärtust tõstab.