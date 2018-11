Eestlaste pereloomisplaane takistab sageli nende elukoht

Eluase on oluline kitsaskoht pere suurenemisel. Küsitlusele vastanud kahe lapse emadest 60 protsenti leiab, et pere kasvades vajaksid nad suuremat eluaset kuid 53 protsenti neist ei suudaks seda hankida. MTÜ Lasterikkad Isad eestvedaja Taavi Tamkivi sõnul on ruumikitsikus oluliseks tõkkeks rohkemate laste saamisel.