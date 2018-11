Eluruumide siseviimistluses muutub üha menukamaks väga kummaline lahendus

Nüüd on järg jõudnud plaaditud lagede kohta, mida väidetavalt üha rohkem kodudes nägema hakkame. Arvasime, et kui tapeet seintelt lakke kolis, oli selles valdkonnas kõik võimalik saavutatud, aga eksisime. Nüüd on keraamilised plaadid vannitoast elu- ja magamisruumide lagedesse hiilinud, vahendab House Beautiful.

Plaaditud põrandaid oleme ammu harjunud nägema väljaspool märgi ruume, aga plaaditud lage pole inimestel enamasti isegi vannitoas. Pinterestis on nüüd aga väga hooga just selline lahendus ringlema läinud.

Esimese hooga on raske öeldagi, kas tegu on ilusa või pigem mitte nii väga ilusa lahendusega. Erilisemaks muudab plaaditud lagi iga toa päris kindlasti, sest esialgu on tegemist väga vähelevinud lahendusega.

Kahtlemata on plaaditud lagi hea võimalus rõhutada oma kodus teatud stiili. Näiteks industriaalse stiili sõbrad eelistavad plaatida lage niinimetatud metrooplaadiga. Rustikaalse ilmega plaadiga on võimalik esile tuua vahemerelist interjööri.