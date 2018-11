Video: kuidas lihtsa vaevaga ribakardinatel olevast tolmust vabaneda

Ribakardinate puhastamine on justkui omaette raketiteadus, millest enamus meist pigem suure ringiga mööda läheks. Tänuväärt abimees meie majapidamistes, nagu iga teinegi, vajab aga regulaarset hoolt ja puhastust. Selgub, et pealtnäha keerulist kohustust on võimalik kahe majapidamises leiduva vahendi abil oluliselt lihtsamaks teha.