Kinnisvaraettevõtted ootavad pikisilmi turu jahenemist

«Kinnisvaraturg on olnud aktiivne ehk tehingute arv püsib kõrgel,» kommenteeris Tõnu Toompark. «Eks ole loomulik, et mingil hetkel toimub tehingute arvu lähenemine ajaloolisele keskmisele. Arvestades, et ei majanduses ega kinnisvaraturul ei ole aset leidnud fundamentaalseid muudatusi, ei ole alust ka kinnisvarasektoris kiireid pöördeid prognoosida,» lisas ta.