Vaata, millises Eesti linnas on kõige odavam majaomanikuks saada

Pole üllatus, et suurima müügipakkumiste arvuga on Eesti suurim linn Tallinn, kus oktoobris pakuti müügiks keskmisena 707 maja. Tallinnale järgnes 247 maja müügipakkumisega Tartu linn.

Kõrgeima müügipakkumiste arvu kõrval on ka Tallinna hinnad kõrgeimad, mis tähendab, et kõigile pole pealinna maja soetamine sugugi jõukohane. Tallinna maja müügipakkumise eest küsiti keskeltläbi 1579 eurot ruutmeetri kohta. See on aastataguse ajaga võrreldes tervelt üheksa protsenti enam. Tartu majade hinnatase portaalis oli oktoobris 1098 eurot ruutmeetri kohta. Tartu majade müüjate hinnaootus kasvas aastaga neli protsenti.