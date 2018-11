Euroalustest mööbli valmistamisel tuleb olla väga ettevaatlik

Kõigil euroalustel on nimelt peal märgistus: mõned on märgistatud kirjaga EUR, teised kirjaga EPAL. Kasutamiseks kindla peale ohutud on ainult EPAL-märgistusega alused: nende puhul on enam-vähem kindel, et nad pole töödeldud tervisele ohtlike mürgiste puidukaitsevahenditega. Kõige kindlam on asi aga siis, kui alusel on märgistus HT. See tähendab, et alused on heat treated ehk ilmastikukindlaks töödeldud tervisele ohutu kuumutamistehnoloogiaga. Kindlasti ei tohi kasutada aluseid, millel on märge MB - need on immutatud pestitsiide sisaldava puidukaitsevahendiga.