Kolm tervemõistuslikku, aga unustatud soovitust, kuidas igapäevaelus raha säästa

Veel 90ndatel olid inimesed üle maailma mõistlikumad tarbijad. Oma käitumisega säästsid nii loodust kui raha. Viimase paarikümne aastaga on aga varasemalt iseenesestmõistetavad põhimõtted lootusetult unustatud. Tuletame siinkohal meelde mõned lihtsamad, mis ilmusid 92. aastal raamatus «Your Money or Your Life» ja nüüd keskkonnaportaalis TreeHugger uuesti avaldatud.

Ela oma võimete piires

Ära osta koju asju järelmaksuga. See võib tunduda mugava lahendusena, aga paraku maksad nii alati möödapääsmatult arvestatava summa intressideks. Samuti soodustab järelmaksu võtmise võimalus tarbetute esemete soetamist. Kui aga millegi vajamineva jaoks raha pead koguma enne, kui selle osta saad, annab see ka hea võimaluse järele mõelda, kas sul päriselt on seda eset ka vaja.

Kasuta asjad lõpuni

Tänapäeval üha vähem levinud lähenemine. Inimesed ei võta asjadest viimast: uus telefon ostetakse igavusest, uus talvejope soovist saada lihtsalt järgmine ja järgmine mudel. Inimesed, kes kasutavad igapäevaesemeid seni, kuni neid kasutada kannatab, on tugevas vähemuses. Ometi on see ainus mõistuspärane käitumine. Ära vaheta eset välja, kui see toimib, on terve ja korralik. Osta uus asi siis, kui vana enam kasutada ei kõlba. Usus: see säästab märkimisväärse rahasumma ja lisaks ka tublisti loodust. Erandeid muidugi on, näiteks väga vanade autode kasutamine on loodusele pigem kahjulik. Aga üldiselt kehtib ikkagi põhimõte, et mida pikemalt asju kasutad, seda parem on.

Tee eeltööd ja osta kvaliteeti

Tark tarbija ei osta oma koju asju ainult selle põhjal, mis odavalt kätte tuleb. Tark tarbija otsib kvaliteetse eseme ja ootab siis ära selle sooduspakkumise. Kvaliteedile tuleb rõhuda, sest vaid nii on võimalik mõistuspäraselt täita eelmist punkti: kasutada asja, kuni see kestab. Kui näiteks seitsmeeurose veekeetja eluiga on pool aastat ja iga poole aasta järelt tuleb uus odav osta, siis see ei säästa kokkuvõttes ei raha ega loodust. Kui ostad aga ligi sajaeurose keedukannu soodsalt ja see kestab aastaid, vaat et aastakümneidki, siis see on kindlasti võit. Nii tuleks läheneda nii mööbli, riiete kui mille iganes soetamisele.