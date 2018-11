Fotod: Tallinna külje all müüakse väga haruldase välimuse ja põnevate omadustega maja

Tegemist on püramiidmajaga, mille kõik 14 akent avanevad taeva poole ja muudavad seeläbi kodu väga valgusküllaseks. Planeering on avar ja huvitav.

Maja esimesel korrusel on avatud köögiga elutuba, kaks magamistuba, saunaga vannituba, panipaik ja tualettruum. Teisel korrusel on kaks lastetuba ja kolmandal ehk püramiidi tipus üks pisike tuba.

Maja on ehitatud 2004. aastal, kuid üsna hiljuti on interjööri pisut värskendatud: eelmisel aastal lihviti laudpõrandad, esimese korruse oma sai peale uue laki, teine ja kolmas korrus õlikihi. Kogu maja kütab soojaks kaminahi.

Hoovis on kuur, lõkkenurk ja õuekiik. Kuuris on olemas küttepuud järgmiseks talveks. Maja kõrval on aed, kus saab erinevaid köögivilju kasvatada. Aia kõrval on astelpaju puud. Maja asetseb omaette suurel krundil, krundi suurus 3669 ruutmeetrit.