Tulumaksukohustus ei pruugi iga päranduseks saadud korteri puhul kehtida

Eriti peadmurdvaks on pärandvarade puhul poleemika tehingute maksustamise ümber. «Näiteks olid mul kliendid, kes soovisid müüa korterit, mis oli saadud pärandvarana. Klient arvas, et kuna korter on nende käes olnud kolm aastat, siis on juba piisavalt aega kulunud, et tulumaksu enam ei peaks tasuma. Kuid selgus, et kuna kõnealune korter ei olnud kliendi elukoht, kehtib selle müümisel endiselt tulumaksukohustus,» märkis Uus Maa kinnisvarabüroo maakler Maria Truupõld, rõhutades et pärandvara müües peab üldiselt alati arvestama tulumaksu tasumise kohustusega.