Pane tähele: lehtede või lumega kaetud teekattemärgis võib pahandust kaela tuua

Värske lumekatte või mahakukkunud lehtede alt on teinekord keeruline teekattemärgiseid välja lugeda, eeskätt on olukord sekeldusterohke, kui viibitakse võõras linnas. Isiklikul parkimiskohal pargitud auto ei häiri kedagi, küll aga võib külaliste jäetud autorivi olla pinnuks silmas naabritel või kontrollkäike tegevatel linnaametnikel.

«Kui teekattemärgised on kaetud lehtedega või lume ja jääga, siis puudub alus väärteomenetluse läbiviimiseks. Liikluskorraldus peab olema autojuhile selge ja üheselt arusaadav,» rääkis Sikk. Kui autojuht väidab, et parkimise hetkel ei olnud teekattemärgis nähtav, peab ta seda ka tõestama.

«Asudes aktiivsele kaitsele – milleks vastulause esitamine on – on kohustus ka tõenditega oma seisukohti tõestada,» rõhutas Sikk. Tema sõnul kontrollivad ametnikud enne trahviteate väljastamist rikkumisega seotud asjaolusid ning tõendeid, sealhulgas patrullametnike tehtud fotosid. Kui ülevaatuse käigus peaks selguma, et rikkumine pole piisavalt tõendatud, saadetakse sõiduki omanikule või volitatud kasutajale sellekohane teatis.