Tegemist on murettekitava olukorraga ja seda mitmel põhjusel. Esiteks on see otseselt väga tuleohtlik olukord, teiseks lenduvad õhksoojuspumbast hiire väljaheite osakesed ja samuti lagunevate hiirte jäänused. «Sellist ringlevat õhku ei sooviks ilmselt keegi oma koju. Lisaks põhjustavad sellised «lisandid» meie õhus probleeme hingamisteedes, samuti võivad need põhjustada astmat-allergiat,» räägib ettevõtte esindaja.