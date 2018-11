Haruldus: Tallinna südames müüakse isikliku garaažiga korterit

Tallinnas Uuel tänaval on müüa korter, mis asub pisemas, kõigest kümne koduga majas. Korteri juurde kuulub vanalinna korteri kohta tõelise haruldusena garaaž, mis on 15,2 ruutmeetrit suur ja arvel eraldi korteriomandina. Ka korteri juurde kuuluv 9,5-ruutmeetrine kelder on omaette korteriomand.

Korter on kõrgete lagedega, magamistoa aknad avanevad hoovi. Korteri sisustus on kõigest kolm aastat vana, korter on täielikult renoveeritud. Korteri juurde kuulub rõdu, kuhu paistab hommiku- ja kekspäeva päike. Rõdule pääseb köögi kaudu, köök on tubadest eraldi.