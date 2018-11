Pärast kellakeeramist tuleb kindlasti üle kontrollida oma suitsuandurid

Kuigi enamik kellasid muudab tänapäeval oma aega ise, leidub majapidamistes siiski ka neid, mida ise käsitsi õigeks sättida tuleb. Seda aega tasuks ära kasutada ka selleks, et ühe soojaga üle kontrollida kõik suitsuandurid ja vahetada nende patareid, soovitab Good Housekeeping.

Kui püüad juurutada üht eraldiseisvat päeva, mil suitsuanduritega tegeleda, on seda väga raske leida ja tähtis ülesanne kipub kergesti ununema. Kaks korda aastas kella keerates aga on selleks väga hea võimalus.

Lisaks sellele, et suitsuanduritel tuleb vahetada patareid ja kontrollida nende töökorras olekut, tuleks üle vaadata ka see, kas neid võib veel kasutada: suitsuanduri keskmiseks elueaks loetakse ligikaudu kümme aastat. Kui kümme aastat on täis tiksunud, tasuks soetada uus andur.