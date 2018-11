Uuring: üürikodus elavaid inimesi ähvardavad makseraskused tihemini

Ameerika mõttekoja Urban Institute läbiviidud uuring paljastab kurva tõe üürnike elu-olu kohta. Võttes oma analüüsi aluseks sotsiaalmajanduslikud näitajad, eesotsas hariduse, vanuse ja sissetulekuga, leiti et üürikodus elavad inimesed satuvad 46-protsendilise tõenäosusega enam makseraskustesse kui isiklikus kodus elavad inimesed, vahendab urban.org.

Ligi 20 protsenti üürnikest on sealjuures ohverdanud oma tervise üürimaksete tasumise pähe. Leidub ka neid, kes on teinud seda oma igapäevase söögi-joogi arvelt - koguni 13 protsenti uuringus osalenud üürnikest on oma viimase rahanatukese üürimakseteks ohverdanud.