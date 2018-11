Kolm väga ootamatut eset, mille sees hallitus end su kodus peidab

Hallitus on tervisele kahjulik, punkt. Hallituse ilmnemisel pole vaja hakata kindlaks tegema, kas tegemist on rohkem või vähem ohtliku tüübiga. Arukam on selle tekkimist alati ja igal juhul vältida, kuid selleks on vaja teada, kus hallitus end peita võib. Mõnikord leiab seda kohtadest, kust eluski otsida ei oskaks, vahendab House Beautiful. Aruaks oleks seega alljärgnevad esemed oma kodus regulaarselt üle vaadata.

Elektriline hambahari

Väga menukas seadeldis paljudes tänapäevastes kodudes, kuid väga vähesed teavad, et suurepäraste puhastusomaduste kõrval on tegu ka suurepärase hallituse peidukohaga. Reeglina tekib hallitus hambaharja pea ja tagumise osa ühenduskoha vahele - inimesed pesevad hambad, jätavad pea hambaharja külge ja ühenduskoha vahel hakkab hallitus vohama, sest sinna sattunud sodi ja vesi on sellele suurepäraseks kasvumaterjaliks. Oma elektrilist hambaharja tuleks regulaarselt ja põhjalikult puhastada.

Laste mänguasjad

Paljud lapsevanemad ilmselt mäletavad veel, kuidas mõni aastat tagasi selgus, et ülimenukas närimislelu Kaelkirjak Sophie peidab endas korralikku kogust hallitust. Üks lapsevanem avastas selle hirmutava tõsiasja, kui oma lapse kaelkirjaku katki lõikas. Kui lapsel tulevad hambad ja ta lelu närib, satub niiskus mänguasja sisse ja hallitus hakkab vohama. Sama võib juhtuda ka kõigi teiste leludega, mis kuidagi niiskusega kokku puutuvad, näiteks vannimänguasjadega. Et sellist olukorda vältida, tuleks lelud alati põhjalikult puhastada ja kuivatada.

Riided

Kindlasti lähevad hallitama riided, mis märjana päevi pesumasinas vedelevad, kuid pesu võib hallitama minna ka mustapesukorvis. Kui viskad korvi niisked või märjad riided ja jätad need sinna päevadeks seisma, on kindel, et riiete vahele tekib hallitus - alati ei pruugi see olla silmaga nähtavgi. Kui midagi sellist juhtunud on, tuleb hallitus esmalt maha harjata, seejärel plekid plekieemaldajaga sisse hõõruda ja riided kõrgeima lubatud temperatuuriga põhjalikult läbi pesta.