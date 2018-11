Kasuta võimalust: ülemaailmsel kinnisvaraloteriil saab endale soodsalt napsata luksusliku häärberi

Näib, et kinnisvaraloteriid on saamas igapäevaseks nähtuseks kinnisvaraturul. Devoni on krahvkonnas Edela-Inglismaal antakse poolmuidu ära veidi kulunud ilmega häärber. Nelja magamistoaga villa juurde kuulub lisaks jahmatavapanev maatükk, üks uunikumauto ning rahaline auhind, väärtuses 57 926 eurot, lisaks, vahendab homes.nine.com.au.