Rootsi pere unistuste kodu võlub minimalismi ja põhjamaise kargusega

Fotograafina leiba teeniva naise jaoks on ta kodupaik ka omaette töökohaks, kust inspiratsiooni ja elujõudu ammutada. On ju Österlani regioonis tegutseva piltniku stuudioks kõik ümbritsevad metsad, põllud ning soomülkad. Põhjamaiselt karge, ent sellegipoolest hubase rüüga kodu ei valminud aga üleöö.

«Kuigi see oli armastus esimesest silmapilgust, pidime väga palju siiski ise ära tegema. See ei olnud pooltki nii hubane kui praegu. Me oleme selle nii öelda «pealaest jalatallani» omal jõul korda teinud,» rääkis Strehlow väljaandele apartmenttherapy.com. Naine kiidab oma kuldsete kätega meest ning kahte tütart, kelle kaasabil kodu oma imelise näo on saanud.