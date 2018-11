Fotod: Leedukate eriprojekti järgi valminud maja tekitab maailmas elevust

Suurtes keskkonnateemalistes portaalides nagu Inhabitat ja TreeHugger ära mainitud leedukate maja Etno Hut on kõigest 14 ruutmeetrit suur, aga tänu väga nutikale planeeringule mahub sellesse ära kõik vajalik.

FOTO: inhabitat.com

Utopiumi arhitektuuribüroo kavandatud maja on mõeldud nädalalõppude puhkemajaks kiirustavale linnainimesele. Selle disain on pandud loodusega ühte sulama, nii et eemalt vaadates pole maja metsa ääres eristatavgi.

Maja on ehitatud säästlikkust silmas pidades ja selle tootmise ning paigaldamise juures on rõhutud kiirusele ja lihtsusele: sihtkohas saab maja püsti kõigest kolme tööpäevaga.

FOTO: inhabitat.com

Kuigi väljast must, on maja seest helge ja avar. Ühe täismõõdus ja ühe külalistevoodiga majas on ruumi nii köögile, magamisnurgale, elutoale kui ka korralikule vannitoale.

Toast saab lükanduste kaudu rõdule, üleminek siseruumist välisruumi on tehtud võimalikult sujuvaks ja märkamatuks, et tekitada voolavust. Ka interjööris on rõhk lihtsusel ja minimaalsel asjade hulgal.

FOTO: inhabitat.com