Video: nutilahendusega välisuks päästis pere napilt murdvaraste käest

Clem Ho telefon andis talle keset tööpäeva märku, et keegi on ukse taga ja helistab kella. Kaamera sisse lülitanud Clem nägi, et sisse üritab saada keegi postiljoni rõivastust kandev mees. Kui korduva uksekella helistamise peale oli selge, et kedagi kodus pole, kutsus valepostiljon raadiosaatjaga kohale oma kaasosalise ja asus ise ust lahti muukima.