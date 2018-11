Lehtede riisumise uus lahendus peaks sobima absoluutselt kõigile

Loodusesõbrad ütlevad, et nemad oma aias lehti ei riisu, sest lehtede all talvituvad paljud putukad ja pisiloomad, kes aiale väga kasulikud on. Väga hoolsad aednikud jälle ei suuda taluda mõtet aia üldpilti rikkuvast pruunist lehekihist. Õnneks on olemas kesktee, vahendab TreeHugger.