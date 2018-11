Vannitubadele omane detail kombib vaikselt elutubade piire

Kardin on üks olulisemaid interjööri kujundajaid. Klassikaliste kardinate kõrval on aga vaikselt hakanud pead tõstma dušikardinad, mis nii oma materjali kui esteetiliste omaduste poolest kõlbavad tänasel päeval lausa klassikaliste kardinatega samasse patta panna, vahendab realsimple.com.

Marylandi osariigist pärit omanimelise sisustusettevõtte omanik, Christie Leu, tunnistab et on dušikardinate võlu enese jaoks juba ammu avastanud. Naine on dušikardinaid muuseas ka oma keldriruumide renoveerimisel kasutanud. «Kui kardinad on silmale ilus vaadata, siis miks ka mitte,» ütles Leu. «Pilkupüüdvad dušikardinad on iga kell minu koju oodatud,» täpsustas ta.