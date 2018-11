Fotod: müüa on suurepäraselt sisustatud kodu Kalamajas

Müüa imekaunis ja stiilne kaasaegne kodu Kalamaja merepoolses osas Küti tänava alguses. Korteris on kolm tuba ja suur rõdu, kõikides tubades on merevaade. Siseviimistluses kasutatud ainult kõrge kvaliteetdiga materjale.

Põrandatel on naturaalne laud-parkett, esikus keraamiline plaat. Siseuksed on eritellimusel. Korteri aknad on saksa tüüpi kolmekordse klaaspaketiga puitaknad.

Avar ja valgusküllane elutuba, kus ühes seinas on maast laeni aknad. Modernne köögimööbel on tellitud saksa fimast Schmidt. Toa keskel on kamin, mida saab kergesti pöörata istuja suunas. Elutoast on pääs suurele rõdule, kus terve päev paistab päike ja lilled kasvavad suurepäraselt.