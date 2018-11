Levinud viga, mida paljud autoomanikud auto puhastamisel teevad

Erineva sisuga autopesu hõlmavatest filmidest on paljudele pähe kinnistunud pilt sellest, kuidas kohe seebiveega asja kallale tuleb asuda. See pole aga sugugi õige lähenemine, kirjutab portaal Family Handyman.

Enne, kui autot päriselt pesema hakkad, tuleb see puhta veega korralikult üle loputada, et eemaldada selle pinnalt kõik lahtised osakesed, mis švammi või pesukindaga pesema hakates autot kriimustada võiks.

Teine üsna tüüpiline viga on see, et spetsiaalse pesuvahendi asemel kasutatakse nõudepesuvahendit. Tegelikult on see auto pinnaviimistluse jaoks liiga karm, sest on loodud eemaldama rasvu ja võib värvi eluiga lühendada. Seepärast tuleks auto pesemiseks alati eelistada spetsiaalselt selleks mõeldud vahendit.