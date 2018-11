Asukoht on koduotsijate prioriteetide edetabelis langenud

Sada aastat kinnisvaraäris kuldreeglina kehtinud asukoht on hakanud oma tähtsust, väärtust ja kõlapinda kaotama. Võime küll unistada ideaalsest korterist linnasüdames, aga päris elus saavad koduotsijale asukohast kaalukamaks muud argumendid.

Arco Vara maakleri Merle Rohtmetsa sõnul on praeguste koduotsijate jaoks kõige määravamaks kinnisvara hinna. «Viimase kriisi õppetunnid on inimestel veel meeles ning kinnisvara ostes kaalutakse oma võimalusi realistlikult. Eelistatakse pigem soodsamat äärelinna või ka linnalähedast piirkonda, kus laenukoormus on perele tuntavalt väiksem,» selgitas Rohtmets.