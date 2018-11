Iga majaomanik saab katuse eluiga oluliselt pikendada

Et katus vastu peaks, ei piisa kvaliteetsest paigaldusest: seda tuleb ka regulaarselt hooldada.

Ükski katus, olgu see paigaldatud kui tahes professionaalselt, ei pea kaua vastu, kui seda hiljem korralikult ei hooldata. Regulaarne ja oskuslik hooldus pikendab katuse eluiga kümneid aastaid, tänu sellele tasub sellesse suhtuda täie tõsidusega: katusevahetus pole ju odav lõbu. Et katuse korrasolekus kindel olla, tuleb see üle vaadata kaks korda aastas – kevadel ja sügisel.