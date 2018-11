Eesti blogija jagab nippe väikese lastetoa sisustamiseks

Lastetoa planeerimine võib tunduda mängulise ettevõtmisena. Lihtsana näiv tegevus nõuab aga suurt tähelepanu ning detailidele pühendumist, vastasel juhul ei täida valminud ruum oma eesmärke. Eesti sisustusblogija Miramii teab, kuidas vastutusrikas väljakutse vastu võtta.

Heledad toonid ja valgusrikkad lahendused

Väikeses toas peab olema palju valgust, mis annab ruumile vajalikku avarust ja õhku. Lastetoas on hea valgus eriti oluline, et pisike tegelane ja suured inimesed näeksid mängida ja toimetada ning ruumis olemisest ära ei väsiks.

«Ühes mõnusas lastetoas peab olema lisaks laelambile kindlasti ka lisavalgus või veel parem – mitu. Mitmed lambid ja nendest kiirgav valgus lisavad väikesele ruumile ka õdusust,» räägib Miramii.

Miramii soovitab lastetuppa valida heledad neutraalsed värvid, mis avardavad ruumi ja lasevad valgusel paremini liikuda. Ka kardinad võiksid olla ühevärvilised ja mööbel tagasihoidlikes toonides. Nii võid lisaks kindel olla, et tuba jääb sobilikuks ka suuremale lapsele. «Kolmene neiu võib olla veendunud, et tahab elu lõpuni printsessiroosas toas elada, aga lõpuks väsib sellest temagi,» sõnab Miramii.

Funktsionaalsus eelkõige

Kuigi kiusatus on suur kõiki väikelastele mõeldud armsaid mööblitükke, uhkeid mänguasju ja fantaasiatest tulvil mängunurki tuppa paigutada, tuleb väikest lastetuba sisustada teadlikult ja targalt. «Keskenduda tuleks funktsionaalsusele. Vaata, et iga ese, mille tuppa lisad, oma eesmärki päriselt täidaks,» räägib Miramii

Miramii soovitab lastetuppa asju valides mõelda sellele, kuidas neid mitmekülgselt kasutada. Näiteks istumispatjatest saab ümber sättides teha mõnusa lugemisnurga ja hästi sobivad need ka muidu mängimiseks. Riiulid, kus saab mugavalt lapse mänguasju ja raamatuid hoida, muutuvad mänguajal hoopiski nukumajadeks või muuks põnevaks.

«Nutikaid võimalusi on lõputult ja tihti leiavad lapsed argistest asjadest isegi rohkem mängurõõmu kui suurtest mänguasjakuhjadest,» ütleb Miramii.

Sisusta tulevikule mõeldes

Väikesed lapsed kasvavad kiiresti, nii et mõistlik on mööblivalikul silmas pidada, kas ja kuivõrd sobivad need edaspidi ka veidi suurema lapse tuppa.

«Mööbel peaks olema sobilik nii alles maailma tundma õppivale lapsele kui ka juba katsetamise eas põnnile. Tark on kohe alguses valida ka suurem voodi, et kiiresti sirguv laps sinna pikemat aega mahuks. Voodit valides tuleb aga vaadata, kas selle küljele on võimalik piirdeid kinnitada selleks ajaks, kui laps on pisike,» selgitab Miramii.

Vaibad on väikeses lastetoas üks olulisemaid sisustuselemente – need on mõnus alus mängimiseks ja aitavad hõlpsalt toas erinevaid alasid eraldada. «Vaipu saab toas liigutada ja sättida just sinna, kuhu vaja ja selleks otstarbeks, mis parasjagu oluline. Vali vaipu selle pilguga, kuidas neid erinevatel viisidel kasutada võiks ja et need ka suuremale lapsele sobiksid,» räägib Miramii.

Lihtsasti ümberpaigutatav mööbel

Lastetoa mööblivalikul lähtu sellest, et mööblit oleks kerge liigutada. Miramii sõnul on heaks valikuks ratastel riiulid, erinevad väikesed vaibad ja praktilised mänguasjakastid, mis ei võta palju ruumi ning mida saab vajadusel ilma suurema vaevata ümber paigutada.