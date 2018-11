Sajandi võimalus: Harjumaal müüakse merele tavatult lähedal asuvat talumaja

Pakutaval pisut enam kui 5000 ruutmeetrisel kinnistul asub 1935. aastal ehitatud maja, mille merepoolseim nurk on merest 35 meetri kaugusel. Merele nii lähedal asuvaid maju Eestis palju ei leia.

Siiani suvilana kasutusel olnud maja vajab kas kapitaalset renoveerimist või lammutamist. Uue maja võib ehitada merest täpselt sama kaugele kui praegune on.

Aeda ilmestavad kaks suurt madalat kivirahnu, kinnistul on abihoone trepiastmed ja vundamendijäljed, mis tähendab, et sinna võib ehitada ka teise elamu. Krundi võib täis ehitada kokku kümne protsendi ulatuses.

Kuna läheduses on Ülgase looduskaitseala ühes mitmete nahkhiireliikide talvitumispaikadega, on olemas garantii, et ümbruskond jääb puhtaks ja puutumatuks.