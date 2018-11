Fotod: soomlanna oli sunnitud uue põranda kummalisel põhjusel eemaldama

Nimelt häiris naist ja tema pereliikmeid see, et ühes kohas keset elutuba vaatas põrandalt vastu mittu loomanägu, mis juhuslikult kokku sattunud mustrist tekkinud. «Alguses mõtlesime asja nii jättagi, aga ma tean, et mind hakkaks see häirima. Vahiksin neid nägusid tõenäoliselt kogu aeg,» ütles Väisänen ajalehele.