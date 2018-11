Fotod: Rapla lähedal otsib ostjat väga eriliselt sisustatud mõis

Sulu mõis paikneb Vigala jõe kaldal, Tallinnast 70 km kaugusel Märjamaa vallas. Ehitatud 1860 (mõnedel andmetel varem), oli tegu Haimre mõisa kõrvalmõisaga. Sulu mõisa kohta on andmeid ja kirjeldusi mitmetes allikates, osa neist on majas olemas ja antakse üle uuele peremehele.

FOTO: city24.ee

Peahoone on ehitusmälestis ning renoveeritud vastavalt muinsuskaitse nõuetele. Kui enamasti kipub renoveerimise käigus maja ajaloolisus uute ja lihtsamate lahenduste alla ära kaduma, siis antud juhul on tehtud ekstra pingutusi, et leida moodsa lahenduse asemel antiikne, toimiv ekvivalent.

Maja kahhelaahjud on pärit Saksamaalt ja Rootsist, malmkamin Norrast. Köögipliit on näide Ameerika Ühendriikide ajaloost, Euroopas selliseid ei ole. Köögimööbel on suurendatud koopia tüüpilisest 18. sajandi Welsh-dresser’ist. Köögi, magamistoa, vannitoa ja abiruumide põrandaplaadid – carreaux de ciment – on üles võetud ühest Belgia mõisast ja ükshaaval restaureeritud.

Vannitoas asuv vasest vann pärineb Prantsusmaalt, kus need tekkisid kõrgseltskonna omandusse 18. sajandi keskel. Läbiv joon maja sisekujundusel on mõjutatud Toskaana ja Provence’i vastava ajastu interjööridest. Seintel on kasutatud lubikrohvi ja lubivärvi pastelseid toone, mööbel ja siseuksed värvitud Annie Sloani kriidivärvidega.

Praegusel hetkel on hoone kasutuses ühepereelamuna, kuid seda on võimalik kasutada ka ürituste korraldamiseks või väljarentimiseks. Maja on mõistliku suuruse ja planeeringuga, sobib nii enda perele kui ka suurema hulga külaliste vastuvõtmiseks. Lisaks söögitoale saab laieneda ka verandale ja terrassile, kuhu paistab päike terve päeva kuni loojumiseni.

Maja köök ja söögituba on eraldi, hoone teises tiivas on elutuba ja kaks magamistuba. Tagumisest trepikojast saab üles pööningule, kus asub suur suvetuba. Maja ühe otsa all on paekivipõrandaga silindervõlvkelder, mis sobib nii aiasaaduste hoiustamiseks kui ka veinikeldriks. Teisel korrusel on kogu korruse ulatuses laudvooderdisega suvetuba ja lisa magamiskohad.

