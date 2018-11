Uusehitistest on kadumas mitmed harjumuspärased lahendused

Uutes kodudes ringi vaadates selgub, et sealt on kadunud mitmed senini harjumuspärasena tundunud lahendused. Inimesed lihtsalt ei taha neid enam, vahendab Realtor.

Uutest eramajadest on peamiselt kadumas väliköögid, mis siiani on olnud eramajade iseenesest mõistetav osa. Suure hooga on peale tulemas aga sisseehitatud kapid, mida varem väga palju nähtud ei ole.

Tõenäoliselt räägib see kurva loo tõsiasjast, et pealetulevatel peredel on nii kiire, et väliköök pole koht, kus kellelgi reaalselt oleks võimalust aega veeta. Seetõttu ei peeta seda ka oluliseks. Küll aga on vaja häid ja mahukaid kappe, mis on kiiretel hommikutel lihtsasti ligipääsetavad ja hästi valgustatud, et hommikuses tuhinas kõik vajalik võimalikult valutult tehtud saaks.

Positiivse poole pealt pööratakse väga palju tähelepanu keskkonnasäästlikele lahendustele. Tavatarbija hindab neid üha kõrgemalt ja on võimalusel valmis mõne loodussõbralikuma lahenduse eest ka rohkem maksma. Kahanema on hakanud ka kodude ruutmeetrid, sest inimesed on hakanud mõistma, et ülepingutatult suured kodud on tarbetud ka siis, kui raha selle ülalpidamiseks olemas on.

Nähtused, mis meie kodudest kadumas on:

väliköök

laminaadist töötasapinnad

välikamin

veranda

mullivann

Nähtused, mis end üha kindlamalt sisse seavad: