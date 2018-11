Päästeamet paneb südamele: hingedepäeval süüdatud küünlaid ei tohi järelevalveta jätta

Kõige tähtsam on see, et küünalt ega muud lahtise tule allikat ei tohi järelevalveta põlema jätta. Enne küünla süütamist tuleb see asetada kindlalt mittesüttivale alusele, eemale kardinatest ja teistest kergestisüttivatest esemetest nagu pehmemööbel, riidest katted, plastmassist kodutehnika, riiulid ja muu taoline. Põlema unustatud ning mööbli vahele kukkunud küünlast võib tulekahju areneda alles pikema aja jooksul. Tulekahjust varakult teada saamiseks peab ruumidesse olema paigaldatud suitsuandur.