Fotod: Mustamäel on müügile tulnud silmatorkav korter

Korteril on läbi maja planeering, suured aknad, mis annavad loomuliku päevavalguse tubadesse ning teevad ruumid avaramaks, naturaalne parkett, saunaga vannituba ja eraldi tualett. Avaras esikus ning suures magamistoas on sisseehitatud mahukad kapid, korteri sees on olemas ka väike panipaik.

Arvestades, et üks selle kodu väga suuri plusse on selle sisustus, on fakt, et seda müüakse koos kogu pildil nähtava mööbli ja tehnikaga, ainult rõõmustav.