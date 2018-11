Kokkade geniaalne nipp, mis aitab kodu kogu aeg eeskujulikult korras hoida

Prantsuse kokkadelt maailma köökidesse jõudnud söögivalmistamise strateegia näeb ette, et kõik vajalikud koostisosad ja vahendid pannakse valmis enne, kui söögiteoga alustad. Sarnane kontseptsioon on kandunud üle ka (köögi) koristamisesse, vahendab Apartment Therapy.

See tähendab, et enne, kui koristama hakkad, tuleb kõik selleks vajalik valmis panna: tolmulapid ja -harjad, käsnad ja muu taoline. Koristamist ei alustata enne, kui ruumidki on selleks täielikult ette valmistatud: kõik asjad on tagasi oma kohtadel ja miski ei takista mugavalt läbi elamise liikumist kogu oma koristusatribuutikaga.