Menukast telesarjast tuntud maja ostnud paar läheb müüja vastu kohtusse

Sarjast «American Horror Story» tuntud maja on nende omanike jaoks ka päris elus õudusunenäoks muutunud, vahendab portaal House Beautiful. Abielupaar Ernst von Schwarz ja Angela Oakenfold ei saa teleekraanilt tuntud majas hetkeksi rahu, sest sarja andunud fännid piiravad seda pidevalt.

Maja ees fotode tegemine on fännide tegevusest leebeim ja ohutum. Lisaks sellele on korduvalt sisse visatud maja aknaid, samuti on üritatud mitmel korral majja sisse tungida.