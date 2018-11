Maakler: leidke aega ja tahet heanaaberlike suhete loomiseks

Tülisid tuleb naabrite vahel ikka ette. Arco Vara maakleri Liia Koreline sõnul on mõned konfliktid lausa nii tulised, et inimesed on sunnitud kas elupaika vahetama või koguni kohtu poole pöörduma. Kõige enam vaieldakse tema sõnul kas veeavariide, kärarikaste koosviibimiste, lemmikloomade, kooskõlastamata ehitustööde, parkimiskohtade või maa ebaõiglase kasutamise üle.