Parim enne möödas: kolm märki, mis viitavad pesumasina tööpäevade lõpule

Lekkiv vesi viitab tõsistele tehnilistele probleemidele, vahendab homes.nine.com.au. See on aga iseloomulik eeskätt vanematele masinatele. Korduvate lekete puhul tasub kontrollida pesumasina taga olevat voolikukinnitust - kui ka see on töökorras ning lekkivale pesumasinale mitte ühtegi muud seletust ei leidu, tasub poest ehk uue järele haarata.