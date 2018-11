Paras palk: ebaseaduslik üüriäri tõi naisele kopsaka rahatrahvi

Pariis on jagamismajanduse ettevõte Airbnb suurimaks murelapseks. Ühtlasi on see linn oma majutuspakkumiste poolest Airbnb turu üks suurimaid. Linnavõimud on romantilises suurlinnas kehtestanud koguni süsteemi, mille järgi võivad kinnisvaraomanikud oma elukoha ühe kalendriaasta jooksul vaid 120 päevaks üürile anda. Ühtlasi peavad kõik Airbnb turul tegevad inimesed oma üürikorteri linnavalitsuses registreerima ning vastava registreerimisnumbri ka oma korteri pakkumises avaldama. Linnas on viimaste andmete kohaselt koguni 43 000 registreerimata üürikorterit.