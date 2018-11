Kaks 90ndatest tuntud põlatud sisustusdetaili on kodudesse tagasi tulemas

Portaal House Beautiful kirjutab, et kui nii mõnedki 90ndatest pärit sisekujundustrendid on üsna tervitatavad, siis leidub ka neid, mida hea meelega enam oma kodus näha ei taha, aga mis miskipärast ikkagi taas väga moodsaks kipuvad muutuma. Eriti küsitavad on alljärgnevad.

20 aastat tagasi ka paljudes Eesti kodudes leidunud laavalambid taandusid lõpuks laste- ja ühikatubadesse ja unustati siis täielikult. Nüüd on neist mingil seletamatul põhjusel saanud trendiesemed, mida noored kes 90ndate sisustustrende ei mäleta, väga armastama on hakanud.

Nüüd leitakse, et eriti pisemate kodude puhul on selline kardin suurepärane lahendus tsoonide teineteisest eraldamiseks. Pole päris kindel, kas see on siiski kõige mõistlikum lahendus.