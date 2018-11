Eesti kodudes väga menukale esemele tehakse petlikku reklaami

Himaalaja soolalambid on väga menukad, sest need loovad ruumi õdusa roosa valguse ja aitavad väidetavalt igasuguste erinevate hingamisteede vaevuste puhul, samuti peaks need vähendama nahaärritust. Mõnus valgus on neil tõepoolest. Reklaami viimane osa on aga suures osas tühi jutt, vahendab House Beautiful.

Pulmonoloog David A. Beuther ütleb, et tegemist on paraku tõesti reklaamjutuga, millel pole mitte mingisugust teaduslikku tagapõhja. Uuringud näitavad, et igasugu õhupuhastajad ja muud taolised tooted ei aita hingamisteede haigusi leevendada. Paljud astmahaiged on soolalampidest abi lootnud, kuid see jääb tulemata.

Samuti ei ole ühtki teaduslikku uuringut, mis tõestaks, et soolalambid aitavad ravida näiteks ekseemi. Või vähendada depressiooni ja parandada meeleolu, nagu samuti väidetud on.

FOTO: pixabay.com

Arstid on üldiselt seda meelt, et tervisehädadele abi otsides tasub soolalambile kuluv raha pigem kokku hoida ja see tõestatud toimega ravimitesse investeerida.

See aga ei tähenda nagu ei võiks soolalampi kodus sisustuselemendina kasutada. Sellest eralduv omapärase värviga valgus meeldib paljudele, soolalampi kasutatakse sageli ka laste magamistubades öölambina. Selleks sobib selle mahe valgus suurepäraselt.