Tallinna tuiksoonele ehitatakse kaks korterelamutest pilvelõhkujat

Pakkumisel on kahe- kuni viietoalised korterid, millest paljudel on rõdud. Tornide viimastel korrustel asuvad avarad penthouse-tüüpi korterid, mida ilmestavad vastavalt korterile kas katuseaknaga talveaed, pea kogu korterit ümbritsev rõdu või mõlemad.

Järve Tornid on täienduseks Pärnu maantee ning Tammsaare ja Järvevana teede ristumiskohas, kuhu on juba kerkinud mitmeid sihvakaid elu- ja ärihooneid. Nii on sellest alast saanud omamoodi linnavärav ja suurem keskus, kuhu on koondunud elu, töö, kaubandus ja vaba aeg.