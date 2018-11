Tartu kinnisvarahinnad käivad noortel ostjatel üle jõu

Kinnisvaraanalüütik Mihkel Eliste sõnul on kinnisvara põhilise ostjagrupi, 25- kuni 35-aastaste, jaoks kallis. Kõrged hinnad tulevad Eliste sõnul suurest nõudlusest kinnisvaraturul ja uute elamispindade puhul ka ehitushindade kallinemisest.

Juuksurina töötava Kadri Villemsoni sõnul on hinnad halvad. Villemson soovib osta maja Tartu lähedale ja on otsinud elamispinda juba selle aasta jaanuarist. Villemson sõnas, et isegi, kui hinnaklass on sobiv, siis on väga kallid näiteks majapidamise küttekulud.

Kesised võimalused

Potentsiaalsest ostjaskonnast ei jaksa suur osa kinnisvara soetada, sest kinnisvaraanalüütik Eliste sõnul on hinnakasv olnud kiirem kui inimeste võime säästa raha laenusissemakseteks ja keskmine palgatase ei jõua järele hinnakasvule.

Eliste sõnul tegid jõukamad ostjad oma ostud juba mõni aeg tagasi ja praegu lisandub ostjate sekka palju keskmisest madalama palgaga inimesi, kes ei ole võimelised soetama kallimaid pindasid. Eliste ütles, et kuigi keskmine palk on aastate jooksul tõusnud, kujundavad seda kõrgepalgaliste inimeste sissetuleku näitajad ning seetõttu on keskmise või madalama palgaga inimestel tegelikult vähe võimalusi, et kallist kinnisvara osta.

Kõige rohkem huvituvad Tartus kinnisvara ostmisest 25- kuni 35-aastased, kes moodustavad Eliste sõnul kaks kolmandikku kogu Tartu kinnisvara ostjaskonnast. Eliste sõnas, et selles vanuses inimesed alustavad iseseisvat elu ja kolivad vanemate juurest välja. 25- kuni 35-aastased tahavad üürimise asemel elamispinda osta või asuda elama Tartu lähedal olevatest maakohtadest linna.

Kutselise kinnisvara hindaja Grete Laanmetsa sõnul vaatavad noored, kes soetavad esimest elamispinda Tartu linnas või kolivad maalt linna, pigem järelturukortereid, sest need on noortele taskukohased. Laanmetsa sõnul toetavad tõenäoliselt mitmeid noori eluaseme ostmisel ka vanemad, kuid noortel, keda vanemad ei suuda toetada, on kinnisvara soetamine väga keeruline.

Laanmets ütles, et hinnad on kasvanud stabiilselt viimase kümne aasta jooksul ja millalgi tuleb periood, mil hinnad stabiliseeruvad ning pärast seda ka langevad. Seda, millal hakkavad kinnisvarahinnad langema, ei osanud Laanmets ennustada.