Väga õdusa kodu saab sisustada ühestki stiilist kinnipidamata

Tänapäevase minimalistliku, antiikse ja retrosugemetega mööbli miksimine kõige nende vahele jäävate etappidega on sisekujunduses väga kuum teema. Pole mingeid piiranguid, mida omavahel kombineerida võib. Sisustusblogija Brette Saar ütleb, et kui tervikpilti vaadates on tunne õige, on kõik lubatud. «Vahel muudabki modernse kodu hubasemaks iseloomuga vana mööblitükk. Teinekord võib tegu olla mõne perekonnareliikvia või mälestusesemega lapsepõlvest,» räägib ta. See, mis sobib, ja mis ei lähe mitte, selgub tavaliselt katse-eksituse meetodil. Kui mõni mööbliese esialgu sobida ei taha, soovitab Saar kindlasti mõelda variantide peale, kuidas see sobima panna: väga heaks lahenduseks on näiteks ülevärvimine.