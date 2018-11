Vaata pilte: Kati Murutar müüb oma legendaarset talu

Kati Saara Vatmanni talu asub Kumma külas Kehtna vallas ja on paljudele läbi ajakirjanduse tuttav. Talu umbkaudu kahel hektaril asuvad täielikult renoveeritud kõigi mugavustega hooned.

Peamaja esimesel korrusel on avar köök ja elutuba, kaks magamistuba ja abiruumid. Sahvrist, muide, pääseb otse lambalauta. Köögis on klassikaline lesoga pliit.

Teisel korrusel on kolm uut tuba, üks neist suure päikesepoolse terrassiga. Ülemine korrus on köetav kaminaga.

Majal on 2017. aastal vahetatud katus. 2015. aastal on ehitatud kuue hobuseboksiga tall, millel on soojendusega automaatjootur ja laudiskoplid. Soovi korral jäetakse karjuselindid ja elektrikarjus uuele omanikule.