Inimesed on hämmingus noore ema veidrast nõudepesutaktikast

Naabrinnale ja tema kolmele lapsele silma jäänud inglise koduperenaine ise oma käitumises midagi halba ei näe. Rangelt eelarvet jälgiv pereema ei soovi nimelt, et tema majapidamises ükski toidupaluke raisku läheks, vahendab kidspot.com.au. Sellest tulenevalt on naine üles võtnud kombe taldrikud enne nõudepesumasinasse pistmist puhtaks lakkuda ning võsukestest allesjäänud toidupalad põske pista.

Pereema veider ülestunnistus on Mumsneti perefoorumi kasutajate arvamused kolmeks jaganud - leidub neid, kellele ei mahu naise meetod üldse pähe kui ka neid, kes temaga igapäevaselt samas paadis on. Lisaks leidub loomulikult ka neid, kes leiavad, et inimeste meelehärm ja hädapasunad on täiesti asjatud.