Remondiblogi: andke nõu, kuidas kujundada kodukontor?

Kunagi olid ahju asemel olnud samuti kandvad postid mõlema kandva laetala all, aga ahju ehitusega 1960. aastate lõpus olid need kohad täiesti toestamata jäetud. Niimoodi see maja siis siin üle 50 aasta vajus, muudkui korteri keskele ahju poole kokku. Mul on ikka nii hea meel, et see valesse kohta ehitatud ohtlik ahi siit lõpuks minema ja kandev sein ära toestatud sai.